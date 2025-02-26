أونروا: الضَّفَّة الغربيَّة تشهد امتدادًا مثيرًا للقلق للحرب في غزَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن "الضفة الغربية المحتلة أصبحت (ساحة معركة)، في ظل عملية واسعة النطاق يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "الضفة الغربية تشهد امتدادا مثيرا للقلق للحرب في غزة"، مع استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

وأشار إلى أن "تدمير البنية التحتية العامة في الضفة الغربية، وتجريف الطرق، وتقييد الوصول باتت ممارسة شائعة".

وقال "لقد انقلبت حياة الناس رأسا على عقب، مما أعاد الصدمات والخسائر"، مشيرا إلى أن "حوالي 40 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خاصة في مخيمات اللاجئين في الشمال".

وأضاف لازاريني أن "أكثر من 5 آلاف طفل يذهبون عادة إلى مدارس (أونروا) حرموا من التعليم، بعضهم منذ أكثر من 10 أسابيع، في ظل تدمير المخيمات الفلسطينية".

وتحدث عن أن "المرضى غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية، والعائلات حرمت من المياه والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، أعداد متزايدة من الناس باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في حين أن المنظمات الإغاثية مثقلة بالأعباء وتعاني من نقص بالغ في الموارد".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر تُعد الأوسع والأطول منذ نحو عقدين.

وأعلنت قوات الاحتلال الأحد الماضي، أنها "طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة من دون إمكان العودة إلى ديارهم".

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 915 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.