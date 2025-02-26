قاسم: السَّاعات المقبلة سنكون أمام أحد الإنجازات في معركة "طوفان الأحرار"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، إنَّ الحركة استجابت لطلب الوسطاء بشأن ترتيبات تبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين وفق آليات جديدة تضمن التزام الاحتلال بتنفيذ العملية كاملة.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحافية، أن حماس تسعى لضمان الإفراج عن أسرى شعبنا من سجون الاحتلال باعتبار ذلك أولوية في أي عملية تبادل.

وأشار إلى، أنه وخلال الساعات المقبلة سنكون أمام أحد إنجازات الشعب الفلسطيني في معركة "طوفان الأحرار" مع الإفراج عن الدفعة السابعة من أسرى شعبنا، وهي الأكبر حتى الآن ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار.

ومساء اليوم، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، أسماء الأسرى الأربعة الذين قررت القسَّام الإفراج عن جثامينهم، ضمن الدفعة الثانية من تسليم جثامين الأسرى الذين قتلوا بغارات الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

١- اتساحي عيدان

٢- ايتسيك الجريط

٣- أوهاد يهلومي

٤- شلومو منصور

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، إن "إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الإسرائيلية، وما يقابلهم من النساء والأطفال وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ".

وأوضح القانون، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن "الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به".

وقالت القناة 14 العبرية، إن "إسرائيل ستستلم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة الساعة 11:00 ليلًا في نفس الوقت سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أعلنت حماس التوصل إلى اتفاق لحل أزمة تأخير الاحتلال الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، يقضي بالإفراج عن الأسرى مقابل الجثث الأربعة المتبقية لدى المقاومة بالتزامن.

ويُشكل الاتفاق تراجعًا واضحًا للاحتلال عن بعض الشروط التي وضعها سابقًا لحل هذه الأزمة، وعلى رأسها الشرط الإسرائيلي بالإفراج عن الأسيرين الذين ظهرا في فيديو بثَّته كتائب القسام لتسليم ثلاثة أسرى في مخيم النصيرات يوم السبت الماضي، حيث كانا يجلسان داخل مركبة لكتائب القسام في ساحة التسليم قبل أن يُعادا إلى مكان احتجازهما.