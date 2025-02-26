آرون بوشنل... تأبين جنديّ أمريكيّ أحرق نفسه رفضًا لحرب الإبادة في غزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أقام ناشطون في العاصمة الأمريكية واشنطن، حفل تأبين للجندي الأمريكي، آرون بوشنل، الذي أضرم النار بنفسه لوقف الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ووثق ناشطون مشاركة العشرات في وقفة التأبين، أمام السفارة الاحتلال الإسرائيلي والبيت الأبيض في واشنطن، لتأبين بوشنل، الذي ضحى بحياته لوقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، حيث وضع الناشطون المشاركون في الفعالية الزهور وأشعلوا الشموع لتأبين الجندي الأمريكي.

وفي شباط/ فبراير 2024، توجه بوشنل نحو سفارة "تل أبيب" بواشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار بنفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس، لتعلن الشرطة لاحقا مفارقته الحياة، وقالت عائلته إن فعل الجندي "بوشنل" جاء لرفضه التواطؤ الأمريكي مع "إسرائيل" في حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد النساء والأطفال في قطاع غزة وحظيت بدعم أمريكي مطلق.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: "سأنفذ احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وبدعم أمريكي ارتكبت الاحتلال الإسرائيلي بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و 19كانون ثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.