قاسم يوضِّح تفاصيل تسليم المُقاومة جثث 4 أسرى "إسرائيليين"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أنه تم التوافق مع الأشقاء في مصر على حل إشكالية تأخير الاحتلال في إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وقال قاسم في تصريح لقناة الأقصى الفضائية، اليوم الأربعاء، إنّ المقاومة ستُسلم 4 جثث لأسرى "إسرائيليين" بشكل متزامن مع إفراج الاحتلال عن الدفعة المؤجلة إضافةً إلى إطلاق سراح ما يقابلها من النساء والأطفال الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة.

وأوضح، أنّ هناك ضمانات واضحة من الوسطاء ومطلوب من الاحتلال أن يلتزم بما تم التوافق عليه.

وأمس الثلاثاء، قالت حماس في تصريح صحفي، إنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل متزامن مع جثامين الأسرى "الإسرائيليين" المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

يأتي ذلك، خلال زيارة وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأكد وفد قيادة الحركة على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة.

ومساء السبت الماضي، قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تأجيل إطلاق سراح االدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان من المفترض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فور وصول الأسرى "الإسرائيليين" إلى جانب الاحتلال، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال "الإسرائيلي".

وأفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، يوم السبت، عن 6 أسرى "إسرائيليين"، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 أسيرًا "إسرائيليًا"، بينهم 8 جثث، مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين