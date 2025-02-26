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بقيادة المُتطرف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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بالفيديو بقيادة المُتطرف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

26 فبراير 2025 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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بقيادة المُتطرف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، بقيادة  الحاخام المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية، بقيادة المتطرف غليك، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال شدَّدت من قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

ويشهد الأقصى في الآونة الأخيرة، تصاعدًا في اقتحامات المستوطنين، وانتهاكاتهم لحرمته، من خلال زيادة عدد المقتحمين، وأداء الطقوس والصلوات التلمودية و«السجود الملحمي».

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وتواصُل اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية عليه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #طوفان الأقصى #المتطرف يهودا غليك

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