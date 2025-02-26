الأكبر منذ بداية الحرب.. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على مناطق روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأربعاء- إنها أسقطت عشرات المسيّرات الأوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة وشبه جزيرة القرم، في استهداف يعد من أكبر الهجمات التي تعرضت لها منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات.

وأكدت الوزارة -في بيان- أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، وأوضحت أن 83 من هذه المسيّرات تم اعتراضها فوق منطقة كراسنودار جنوب غرب البلاد، بينما تم اعتراض 30 أخرى فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها عام 2014.

تضرر منازل

في غضون ذلك، أفاد مسؤولون روس اليوم بأن الهجوم الأوكراني على كراسنودار، ألحق أضرارا بعدة منازل، بعضها في مدينة توابسي المطلة على البحر الأسود.

وذكر حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف -في منشور على تطبيق تلغرام- أن 3 منازل سكنية تضررت، لكن لم ترد بعد أي تقارير عن إصابات.

بدوره، قال سيرغي بويكو رئيس بلدية توابسي إن النيران اندلعت في منزل في مدينة توابسي لكنها أُخمدت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسيّرات الأوكرانية كانت تستهدف منطقة الميناء على ما يبدو، وأن السكان سمعوا دوي نحو 40 انفجارا، ورجحت تقارير إخبارية أن تكون تلك الانفجارات ناجمة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

مصفاة نفط

وتوجد في توابسي أكبر مصفاة نفط روسية على البحر الأسود، وكانت قد استُهدفت بالمسيّرات الأوكرانية عدة مرات منذ بداية الحرب.

وبالإضافة إلى منطقة كراسنودار المعروفة بمنتجعاتها على البحر الأسود، استهدف الهجوم الأوكراني أيضا منطقتَي بريانسك وكورسك الروسيتين المحاذيتين لأوكرانيا، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

ويأتي هذا القصف غداة الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا التي أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الجنود من كلا الجانبين. ودمرت المعارك مدنا في جنوب أوكرانيا وشرقها، وأجبرت الملايين على الفرار من منازلهم.

المصدر / وكالات