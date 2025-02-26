عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل يومه الـ 37 على التَّوالي

دفع الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها في ظل تواصل عدوانه الواسع لليوم الـ37 على التوالي، مخلفًا 27 شهيدًا وعشرات الإصابات والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وأوضحت مصادر صحفية، أن الاحتلال دفع بعربات مدرعة جديدة لمخيم جنين بعد يومين من دفعه 3 دبابات إليه.

ويستمر الاحتلال للشهر الثّاني الاستيلاء على عدد من منازل الفلسطينيين وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمُطلة على مخيم جنين، فيما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبات في الدخول والخروج والحركة بسبب تواجد القناصة بشكل دائم وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين فإن الاحتلال هدم قرابة 120 منزلاً بشكل كامل، إضافة إلى هدم عشرات المنازل والممتلكات بشكل جزئي داخل المخيم.

ودمَّر الاحتلال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وغيَّر معالم وجغرافية المخيمات بشكل كبير، وفتح طرق وشوارع في بعض الحارات كما وسَّع شوارع في حارات أخرى.

ومساء الأحد، اقتحمت دبابات "إسرائيلية" مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية -التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"- في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفًا 62 شهيدًا، وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمارًا واسعًا.

المصدر / فلسطين أون لاين