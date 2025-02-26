فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بقيادة المُتطرف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأكبر منذ بداية الحرب.. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على مناطق روسية

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل يومه الـ 37 على التَّوالي

حماس تدعو لإفشال مخطَّطات الاحتلال الرَّامية للسَّيطرة على المسجد الإبراهيمي

قتيلان بالناصرة وحصيلة الضحايا ترتفع لـ 44 منذ بداية العام

"الأوقاف": الحرم الإبراهيمي ملكية وقفيَّة خالصة للمسلمين ولا يحق لأحد العبث فيه

دولة خليجية تسجل اليوم درجات حرارة 3 تحت الصفر

ارتفاع أسعار بعد هبوط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء

ألوية النَّاصر صلاح الدين تقرِّر تسليم جثة أسير صهيوني غدًا الخميس.. وهذه التَّفاصيل

بالأسماء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

"ملكيَّة وقفيَّة خالصة للمسلمين"

حماس تدعو لإفشال مخطَّطات الاحتلال الرَّامية للسَّيطرة على المسجد الإبراهيمي

26 فبراير 2025 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
...
حماس تدعو لإفشال مخطَّطات الاحتلال الرامية للسَّيطرة على المسجد الإبراهيمي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن المسجد الإبراهيمي ملكية وقفية خالصة للمسلمين، وأن جميع مخططات الاحتلال الرامية لتهويده بالكامل والسيطرة عليه ستبوء بالفشل أمام تصدي شعبنا الفلسطيني، ولا سيما أهالي مدينة الخليل الأبطال.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن قرار الاحتلال بنقل كافة صلاحيات الأعمال في سقف صحن المسجد الإبراهيمي من وزارة الأوقاف إليه، يعدّ تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وأشارت إلى أن هذا القرار، الذي يتزامن مع الذكرى الحادية والثلاثين لمجزرة المسجد الإبراهيمي، يكشف نوايا الاحتلال الحقيقية وتصميمه على مواصلة تهويد المسجد الإبراهيمي وتقسيمه والسيطرة عليه. ويأتي ذلك بعد المجزرة التي أعقبتها محاولات تقييد وصول المسلمين إليه، ومنح مساحات واسعة منه للمتطرفين اليهود، وتشديد الإجراءات الأمنية حوله.

ودعت حماس أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، وخاصة أهالي مدينة الخليل، لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير معالمه والسيطرة عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الإبراهيمي #اقتحام الحرم الإبراهيمي #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة