ألوية النَّاصر صلاح الدين تقرِّر تسليم جثة أسير صهيوني غدًا الخميس.. وهذه التَّفاصيل

أعلن الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبوعطايا، أن قيادة الألوية قرّرت تسليم جثة أسير صهيوني غدًا الخميس، في إطار صفقة طوفان الأقصى.

وقال أبو عطايا في تغريدة عبر منصة "تليجرام"، إنه " في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت قيادة ألوية الناصر صلاح الدين تسليم جثة الأسير الصهيوني أوهاد يهلومي أمنون يعلوني صاحب الرقم العسكري "5110952" يبلغ من العمر 50 عاماً وذلك يوم الخميس 27-2-2025م".

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بما تم الاتفاق عليه عبرهم، وإلى سرعة تنفيذ البروتوكول الإنساني.

وشدد أبو عطايا على أنَّ التزام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء يثبت أن المقاومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها من أجل مصلحة شعبنا وأهلنا وأسرانا الأبطال في قبور الموت والسجون الصهيونية.

وأمس الثلاثاء، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه جرى التّوافق مع الوسيط المصري على اتفاق لحل مشكلة تأخير إفراج الاحتلال "الإسرائيلي" عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل متزامن مع جثامين الأسرى "الإسرائيليين" المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

ومساء السبت الماضي، قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تأجيل إطلاق سراح االدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان من المفترض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فور وصول الأسرى "الإسرائيليين" إلى جانب الاحتلال، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال "الإسرائيلي".

وأفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، يوم السبت الماضي، عن 6 أسرى "إسرائيليين"، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بعد 15 شهرا من العدوان "الإسرائيلي" المدمر على قطاع غزة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 أسيرًا "إسرائيليًا"، بينهم 8 جثث، مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين