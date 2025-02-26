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بالأسماء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

26 فبراير 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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بالأسماء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، عقب مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات، وعاثت خرابًا في المنازل، وسرقت مصاغًا ذهبيًا، واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف منهم ما يقارب 49 مواطنًأ حتى اللحظة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت عددًا من الشبان عرف من بين المعتقلين، يوسف قزاز، أيوب حسين العواودة، الشيخ نايف رجوب، فادي جهاد عمرو، الشيخ يوسف أبو راس، الشيخ جاد الله رجوب، منذر الشراونة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، واعتقلت كلا من فخري شحرور، ومعتز هشام يعقوب، ومحمد عمر سامي، ومؤمن الشامية، ومجدي السباعي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل في مختلف أحياء المدينة واعتقلت عددا من المواطنين وحققت مع آخرين ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين جهاد النجمي وأحمد جهاد الداموني عقب مداهمة منزليهما في مخيم العين غربي مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال والد الشاب حمودي نصورة بعد مداهمة منزله، بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشابين إبراهيم جمعة وجواد عادل بري بعد مداهمة منزليهما في بلدة أماتين شرق قلقيلية.

وفي بلدة عبوين شمال شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله موفق سحويل بعد دهم منزل عائلته في البلدة وتفتيشه.

وفي بلدة دير دبوان شرقي رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب محمد حرب بعد مداهمة منزل عائلته.

كما اعتقلت القوات الصهيونية الأسير المحرر نائل خميس عيسى رئيس مجلس قروي عجول شمال غربي رام الله بعد مداهمة منزله وتدمير محتوياته.

وفي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات فجر وصباح الأربعاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، وإقامتها حاجز تفتيش في شارعها الرئيسي، قبل أن تنسحب لاحقا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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