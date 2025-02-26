حماس: عدوان الاحتلال على سوريا اعتداءٌ سافر لسيادتها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغّل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافةً إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إننا "نعدّ هذا العدوان اعتداءً سافراً على السيادة السورية، واستمراراً لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية".

ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقفٍ جادٍّ للجم حكومة الاحتلال الفاشي، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي.

ومساء الثلاثاء، استشهد مواطنان سوريان على الأقل، جراء غارات جوية شنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على مناطق جنوب غربي دمشق.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ طائرات حربية "إسرائيلية" استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق ومنطقة إزرع بدرعا بأربع غارات جوية على الأقل، وتسببت في اندلاع حريق في مكان الهجوم.

المصدر / فلسطين أون لاين