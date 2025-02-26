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شهيدان في قصف الاحتلال جنوب غرب دمشق

26 فبراير 2025 . الساعة 07:44 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية على جنوب دمشق ودرعا وتوغل بري بريف القنيطرة

استشهد مواطنان سوريان على الأقل، مساء الثلاثاء، جراء غارات جوية شنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على مناطق جنوب غربي دمشق.

وقال المرصد الحقوقي السوري، إن الضربات "الإسرائيلية" استهدفت منطقة الكسوة، "وتسببت في استشهاد شخصين على الأقل".

وذكرت مصادر صحفية، أنّ طائرات حربية "إسرائيلية" استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق ومنطقة إزرع بدرعا بأربع غارات جوية على الأقل، وتسببت في اندلاع حريق في مكان الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مراسلين وسكان، سماعهم دوي انفجارات وطائرات تحلِّق على ارتفاع منخفض في دمشق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

تأتي هذه التطورات تزامنًا مع توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي، ووفقًا لمصادر صحفية فقد شمل التوغل آليات عسكرية وجرافات وسيارات دفع رباعي يقارب عددها 20 سيارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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