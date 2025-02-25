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أونروا تعلن عن آخر موعد لتوزيع الدقيق والسلة الغذائية بغزة.. وتكشف آلية الدورة الجديدة

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أونروا تعلن عن آخر موعد لتوزيع الدقيق والسلة الغذائية بغزة.. وتكشف آلية الدورة الجديدة

25 فبراير 2025 . الساعة 19:43 بتوقيت القدس
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أونروا تعلن عن آخر موعد لتوزيع الدقيق والسلة الغذائية بغزة.. وتكشف آلية الدورة الجديدة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن الموعد النهائي لتوزيع الدقيق الطارئ والسلة الغذائية الحالية للأسر في قطاع غزة، حيث سيكون يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري.

وأوضحت الأونروا أنها ستوقف دورة التوزيع الطارئة الحالية، على أن تبدأ في مطلع مارس المقبل توزيع الدقيق ضمن الدورة الرابعة لجميع الأسر المستحقة.

آلية توزيع الدورة الرابعة:

  •  سيتم التوزيع وفقًا لحجم الأسرة، بدءًا من الأسر الأكبر حجمًا إلى الأصغر في جميع محافظات القطاع.
  •  تخصيص كميات الدقيق حسب عدد أفراد الأسرة، كالتالي:
  •   الأسرة من 1 إلى 3 أفراد: كيس دقيق واحد.
  •  الأسرة من 4 إلى 6 أفراد: كيسان من الدقيق.
  •  الأسرة من 7 إلى 10 أفراد: 3 أكياس من الدقيق.
  •    الأسرة من 11 فرداً فأكثر: 4 أكياس.

تعليمات هامة للمستفيدين:

  •  ضرورة تحديث البيانات عبر اضغط هنا
  •  في حال عدم العثور على الاسم في أقرب مركز توزيع، يجب مراجعة الموظف لتسجيل الاسم والاستلام لاحقًا.
  •  إحضار الهوية الشخصية لرب الأسرة أو أي وثيقة ثبوتية بديلة.

السلة الغذائية:

 سيتم الإعلان عن موعد توزيع الدورة الجديدة للسلة الغذائية فور توفر الكميات اللازمة.

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#قطاع غزة #الأونروا #السلة الغذائية #توزيع الطحين #كابونات الطحين #التسجيل للأونروا

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