منذ بدء الشتاء.. مدير الصحة: موجات البرد القارس في غزَّة تودي بحياة 15 طفلًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة الطبيب منير البرش، أنَّ ستة أطفال من قطاع غزة قضوا نتيجة موجة البرد القارس التي لا تزال تجتاح القطاع في الآونة الأخيرة.

وقال البرش، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا بسبب موجات البرد منذ بداية فصل الشتاء بلغ 15 طفلًا.

وأشار إلى، أن مستشفيات القطاع وخاصة الأطفال باتت غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إليها نتيجة المضاعفات الناجمة عن البرد إما بسبب تدمّير الاحتلال لها أو تدمّير المرافق والتجهيزات داخلها.

وأكد مدير عام وزارة الصحة، أن الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكولات الإنسانية بما في ذلك إدخال التجهيزات الطبية ووسائل التدفئة والخيام والبيوت المتنقلة.

يذكر أن قطاع غزة يواجه منذ أيام موجة قطبية شديدة البرودة، مصحوبة برياح عاصفة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير العديد من الخيام وتهديد حياة مئات العائلات النازحة.

وفي وقت سابق، حذر المدير العام في وزارة الصحة منير البرش، من ظروف مأساوية تواجهها الأسر الفلسطينية والمرضى والفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة في ظل تكرار موجات البرد والصقيع والنقص الحاد في الأغطية ووسائل التدفئة.

وقال البرش، في تصريحات صحافية، إن الأطفال حديثي الولادة وحتى عمر 3 شهور هم الفئات الأكثر خطورة والمعرضة حياتهم لمخاطر جمة في ظل موجات البرد والصقيع التي يمر بها قطاع غزة.

ويعيش آلاف النازحين في العراء أو داخل خيام مهترئة بعد تدمير منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث يواجهون أوضاعًا مأساوية تتفاقم مع كل منخفض جوي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية تزداد سوءًا في ظل استمرار الحصار ومماطلة الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.