تايه لـ "فلسطين": الحرب على غزَّة هي السَّبب الرَّئيس في ظهور " شلل الأطفال "

غزة/ صفاء عاشور:

دعا وكيل وزارة الصحة في غزة د.يوسف أبو الريش، المواطنين أمس إلى توجيه أبنائهم حتى سن العاشرة لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في المرحلة الثالثة من حملة التطعيم.

وأكد أبو الريش في مقطع فيديو موجه للمواطنين، أهمية التطعيم للحفاظ على الأطفال والمجتمع من هذا الداء العضال.

وأوضح أن التطعيم ضد شلل الأطفال آمن، ويمكن تلقيه في المراكز المخصصة لذلك والمنتشرة على امتداد أرجاء قطاع غزة.

في السياق، أفاد مشرف عملية التطعيم في مستشفى القدس بغزة د. صالح تايه، بأن الفحوصات المخبرية كشفت عن بقاء فيروس شلل الأطفال في التربة والمياه العادمة في عدة مناطق في قطاع غزة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أنه استجابةً لذلك، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وشركاء آخرين، حملة تطعيم ثالثة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى عشر سنوات.

وقال: "إن حملة التطعيم ستستمر في جميع المناطق المعتمدة بقطاع غزة، لضمان حصول جميع الأطفال المستهدفين على اللقاح، حتى بعد انتهاء الموعد المحدد للحملة"، مشددًا على التزام وزارة الصحة بمنع إصابة أي طفل بمرض شلل الأطفال، نظرًا لسهولة انتشار المرض في صفوفهم.

وأشار تايه إلى أن فلسطين تُعتبر من الدول المتقدمة عالميًا في الالتزام بتطعيم الأطفال، مما أدى إلى اختفاء العديد من الأمراض المعدية التي كانت منتشرة عالميًا، كما أوضح أن تلقي الأطفال للجرعة الثالثة من التطعيم لن يؤثر سلبًا على صحتهم، بل سيعزز مناعتهم ويساهم في مكافحة فيروس شلل الأطفال في حال وجوده.

وأوضح أن الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كانت السبب الرئيسي في عودة ظهور فيروس شلل الأطفال، لافتًا إلى أن تدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ساهم في تفشي الفيروس مجددًا.

وذكر أن القصف المكثف استهدف محطات معالجة المياه، ما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المناطق السكنية والبيئة المحيطة، مما زاد من احتمالات انتشار الفيروس.

وأضاف: "إن آلاف العائلات النازحة تعيش في ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات مؤقتة تفتقر إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للأمراض المعدية، وعلى رأسها شلل الأطفال".

والسبت أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتحالف اللقاحات (Gavi)، حملة تطعيم ثالثة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى عشر سنوات.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حملة تطعيم جماعية جديدة ضد شلل الأطفال في غزة، نظرًا لاستمرار وجود الفيروس وخطورته على صحة الأطفال، وسط تحذيرات من تفشيه على نطاق أوسع بسبب الظروف البيئية .