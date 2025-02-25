خبير "إسرائيلي": حماس حقَّقت أهدافها خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين"

أكد الخبير في شؤون حماس والاقتصاد في غزة إيال عوفر، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس استطاعت تحقيق أهدافها خلال مراسم تسليم الأسرى "الإسرائيليين" في غزّة.
وحسب ما نشرت "جروزاليم بوست" على موقعها، اليوم الثلاثاء، أوضح عوفر أن حماس استخدمت هذه الاحتفالات لتعزيز سيطرتها في غزة وإظهار قوتها، حيث شملت احتفالاتها الأخيرة ممثلين عن فصائل أخرى، إضافة إلى عزف النشيد الوطني الفلسطيني الرسمي لأول مرة.
ورجّح أن الحركة قد تتوقف عن تنظيم الاحتفالات العلنية عند إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بعد أن حققت مرادها منها، مؤكداً أن (إسرائيل) "تفشل في إدراك أن حماس حققت بالفعل مكاسبها من هذه الأحداث".
وأشار إلى أن حماس لم تعد بحاجة لهذه العروض بعدما حققت مرادها منها، وهي الآن تفضّل تحقيق مكاسب أكبر، مثل تأمين إطلاق سراح مزيد من الأسرى، والحصول على موارد إضافية، والحفاظ على وقف إطلاق النار.
واختتم عوفر حديثه بالتأكيد على أن مطالبة (إسرائيل) بوقف الاحتفالات تبدو غير ضرورية، لأن حماس مستعدة للتخلي عنها إذا كان ذلك يخدم مصالحها الاستراتيجية.