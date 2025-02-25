خبير "إسرائيلي": حماس حقَّقت أهدافها خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين"

أكد الخبير في شؤون حماس والاقتصاد في غزة إيال عوفر، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس استطاعت تحقيق أهدافها خلال مراسم تسليم الأسرى "الإسرائيليين" في غزّة.

وحسب ما نشرت "جروزاليم بوست" على موقعها، اليوم الثلاثاء، أوضح عوفر أن حماس استخدمت هذه الاحتفالات لتعزيز سيطرتها في غزة وإظهار قوتها، حيث شملت احتفالاتها الأخيرة ممثلين عن فصائل أخرى، إضافة إلى عزف النشيد الوطني الفلسطيني الرسمي لأول مرة.

ورجّح أن الحركة قد تتوقف عن تنظيم الاحتفالات العلنية عند إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بعد أن حققت مرادها منها، مؤكداً أن (إسرائيل) "تفشل في إدراك أن حماس حققت بالفعل مكاسبها من هذه الأحداث".

وأشار إلى أن حماس لم تعد بحاجة لهذه العروض بعدما حققت مرادها منها، وهي الآن تفضّل تحقيق مكاسب أكبر، مثل تأمين إطلاق سراح مزيد من الأسرى، والحصول على موارد إضافية، والحفاظ على وقف إطلاق النار.

واختتم عوفر حديثه بالتأكيد على أن مطالبة (إسرائيل) بوقف الاحتفالات تبدو غير ضرورية، لأن حماس مستعدة للتخلي عنها إذا كان ذلك يخدم مصالحها الاستراتيجية.



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين