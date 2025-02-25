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حماس: تواصل اعتقالات السُّلطة للمقاومين في الضَّفَّة سلوكٌ مسيء وتجاوزٌ خطير

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حماس: تواصل اعتقالات السُّلطة للمقاومين في الضَّفَّة سلوكٌ مسيء وتجاوزٌ خطير

25 فبراير 2025 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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حماس: تواصل اعتقالات السُّلطة للمقاومين في الضَّفَّة سلوكٌ مسيء وتجاوزٌ خطير

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ تواصل الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ومشاهد إهانة المقاومين من قبل عناصر السلطة، تزامنًا مع عدوان الاحتلال الواسع شمال الضفة، سلوكٌ مسيء وتجاوزٌ خطير ينسجم مع جرائم الاحتلال الوحشية بحق شعبنا ومقاومته.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إنّ "اعتقال أجهزة السلطة للمقاوم في كتيبة جنين محمود جبارين، والتنكيل به والاعتداء عليه، يؤكد أنّ هذه الأجهزة الأمنية باتت تتجرأ بشكل غير مسبوق على تجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتنساق إلى مربعات تهدد النسيج الوطني والمجتمعي".

وأوضحت، أن هذه الحادثة ليست الأولى، فقد سبق أن اعتدت أجهزة السلطة على حرائر فلسطين في الضفة الغربية، وقمعت العديد من الفعاليات الوطنية والشعبية، وذلك ضمن انتهاكاتها السياسية المتصاعدة، إلى جانب الاعتداء على الصحفيين واعتقال عدد منهم.

ودعت حماس إلى وضع حد لانتهاكات أجهزة السلطة وتصرفاتها المشينة، مشددةً على ضرورة توحيد الصفوف من أجل التصدي للهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات السلطة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #العدوان على الضفة

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