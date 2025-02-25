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أسيرةٌ "إسرائيلية" سابقة تُهاجم حكومة الاحتلال: "وكأنَّ حياتنا لا تستحق هذ الثَّمن!"

25 فبراير 2025 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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أسيرةٌ "إسرائيلية" سابقة تُهاجم حكومة الاحتلال: "وكأنَّ حياتنا لا تستحق هذ الثمن!"
ترجمة فلسطين أون لاين

هاجمت إحدى الأسيرات "الإسرائيليات" العائدات عبر صفقة التبادل تلكّؤ حكومة الاحتلال بدفع الثمن، والالتزام بشروط المقاومة، وإعادتهم من الأسر: "كان من الصعب سماع الحديث عن ثمن الصفقة وكأن حياتنا لا تستحق ما يكفي".

وأوضحت بيرغر حسب ما نشر موقع يديعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، أن المحتجزين كانوا يُسمح لهم بالاستماع إلى الراديو وقراءة الصحف، مما منحهم لمحة عما جرى في 7 أكتوبر. وأضافت: "في بعض الأحيان، كنا نبحث عن مقابلات لعائلاتنا لنفهم ما يحدث في البلاد".

لحظات صعبة وأمل في النجاة

تحدثت بيرغر عن أصعب لحظات الأسر، عندما كانت الصفقات تفشل في اللحظات الأخيرة، مضيفة: "احتفل أخي ببلوغه سن الرشد وأنا لم أكن هناك، كان ذلك من أقسى الأوقات".

كما أشارت إلى أنهم احتفلوا بعيد الحانوكا، وأُخذت في جولة على البحر.

واختتمت بيرغر حديثها بالتأكيد على ضرورة استعادة كل الأسرى، قائلة: "يجب ألا نتوقف حتى يعود الجميع، أحياءً أو أمواتًا. علينا أن نحقق في كل شيء، ليس من أجلي فقط، بل من أجل الذين فقدوا حياتهم".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#صفقة التبادل #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار #أسرى الأحرار

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