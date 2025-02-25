أسيرةٌ "إسرائيلية" سابقة تُهاجم حكومة الاحتلال: "وكأنَّ حياتنا لا تستحق هذ الثَّمن!"

هاجمت إحدى الأسيرات "الإسرائيليات" العائدات عبر صفقة التبادل تلكّؤ حكومة الاحتلال بدفع الثمن، والالتزام بشروط المقاومة، وإعادتهم من الأسر: "كان من الصعب سماع الحديث عن ثمن الصفقة وكأن حياتنا لا تستحق ما يكفي".
وأوضحت بيرغر حسب ما نشر موقع يديعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، أن المحتجزين كانوا يُسمح لهم بالاستماع إلى الراديو وقراءة الصحف، مما منحهم لمحة عما جرى في 7 أكتوبر. وأضافت: "في بعض الأحيان، كنا نبحث عن مقابلات لعائلاتنا لنفهم ما يحدث في البلاد".
لحظات صعبة وأمل في النجاة
تحدثت بيرغر عن أصعب لحظات الأسر، عندما كانت الصفقات تفشل في اللحظات الأخيرة، مضيفة: "احتفل أخي ببلوغه سن الرشد وأنا لم أكن هناك، كان ذلك من أقسى الأوقات".
كما أشارت إلى أنهم احتفلوا بعيد الحانوكا، وأُخذت في جولة على البحر.
واختتمت بيرغر حديثها بالتأكيد على ضرورة استعادة كل الأسرى، قائلة: "يجب ألا نتوقف حتى يعود الجميع، أحياءً أو أمواتًا. علينا أن نحقق في كل شيء، ليس من أجلي فقط، بل من أجل الذين فقدوا حياتهم".