ترامب يلغي قيودًا فرضها بايدن على تصدير الأسلحة الأمريكية

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها سلفه جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أصدر مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والز، توجيهًا بإلغاء المذكرة المعروفة باسم NSM-20 على الفور.

إلغاء الضوابط على صادرات الأسلحة

كانت إدارة بايدن قد فرضت على الدول المستفيدة من الأسلحة الأميركية التوقيع على التزام بعدم استخدامها في عمليات تخالف القانون الدولي. إلا أن هذا الإجراء قوبل بمعارضة شديدة من المشرعين الجمهوريين، الذين اعتبروه "إجراءات بيروقراطية غير ضرورية".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن القرار جاء وسط انتقادات لإدارة بايدن، التي خلص تقييمها في مايو/أيار الماضي إلى أن (إسرائيل) قد تكون استخدمت أسلحة أميركية الصنع في عمليات تخالف القانون الدولي.

تأثير القرار على (إسرائيل)

أثار القرار تساؤلات حول تأثيره المحتمل على السياسة الأميركية تجاه (إسرائيل)، حيث زعم البعض أن مذكرة بايدن كانت تُستخدم للضغط على (إسرائيل) للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي المقابل، اعتبر آخرون أن إدارة بايدن لم تفعل الكثير لتحسين الأوضاع الإنسانية هناك، مما جعلها عرضة لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وفي هذا السياق، حذر كريستوفر ليموند، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان خلال إدارة بايدن، من تداعيات القرار، مؤكدًا أن "إلغاء هذه اللائحة قد يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة باستخدام الأسلحة الأميركية"، مضيفًا أن ذلك "يضر بمكانة الولايات المتحدة عالميًا".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين