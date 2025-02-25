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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

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بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

25 فبراير 2025 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر مقدسية، إن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويشهد الأقصى في الآونة الأخيرة، تصاعدًا في اقتحامات المستوطنين، وانتهاكاتهم لحرمته، من خلال زيادة عدد المقتحمين، وأداء الطقوس التلمودية و"السجود الملحمي".

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، لصد اعتداءات المستوطنين، وإفشال المخططات تهويدية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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