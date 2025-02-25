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الاحتلال يهدم منزلًا غربي سلفيت

25 فبراير 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منزلًا غربي سلفيت

 هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد صاحب المنزل محمود ناجي بأن قوات الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة الشعاب في البلدة وهدمت منزله المكون من طابق واحد، والذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا، وتسكنه عائلته منذ عام 2017.

وأوضح ناجي، أنه تلقى إخطارًا شفهيًا بإخلاء المنزل قبل يومين فقط، دون صدور قرار قضائي بذلك، مشيرًا إلى أنه كان قد تلقى إخطارًا بوقف العمل والبناء لأول مرة عام 2021، بحجة وقوع المنزل في منطقة مصنفة "ج".

ويُذكر، أن هذا المنزل الخامس الذي تهدمه قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر الديك منذ بداية العام 2025

المصدر / وكالات
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