منح دراسية ممولة جزئياً في باكستان للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية في الجامعات الخاصة في باكستان للعام الدراسي 2025/2026.

تشمل المنح برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.

تفاصيل المنح:

- الجهة المانحة: وزارة التربية والتعليم العالي.

- الدولة المستضيفة: باكستان.

- المستوى الدراسي: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

- الجامعات: الجامعات الخاصة في باكستان.

- التخصصات: مختلف التخصصات.

- آخر موعد للتقديم: يحدد لاحقاً في التعليمات الخاصة بالمنحة.

آلية التقديم:

- الاطلاع على تعليمات المنح الدراسية والشروط والوثائق المطلوبة من خلال الرابط: اضغط هنا

- الاطلاع على التخصصات المتاحة والشروط في الجامعات الخاصة من خلال الرابط: اضغط هنا

- تعبئة طلب الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط: اضغط هنا

- تسليم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

- بالنسبة لطلبة غزة، يجب تعبئة الطلب الإلكتروني وتحميل جميع الوثائق المطلوبة، وتسليم الوثائق في مقر الوزارة عند عودة الدوام.

ملاحظات هامة:

- أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.

- يجب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة في التعليمات.

لمزيد من المعلومات عن هذه المنحة يمكنكم الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين