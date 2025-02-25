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منح دراسية ممولة جزئياً في باكستان للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 2025/2026

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منح دراسية ممولة جزئياً في باكستان للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 2025/2026

25 فبراير 2025 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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منح دراسية ممولة جزئياً في باكستان للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية في الجامعات الخاصة في باكستان للعام الدراسي 2025/2026.

تشمل المنح برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.

تفاصيل المنح:

 - الجهة المانحة: وزارة التربية والتعليم العالي.

 - الدولة المستضيفة: باكستان.

 - المستوى الدراسي: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

 - الجامعات: الجامعات الخاصة في باكستان.

 - التخصصات: مختلف التخصصات.

 - آخر موعد للتقديم: يحدد لاحقاً في التعليمات الخاصة بالمنحة.

آلية التقديم:

 - الاطلاع على تعليمات المنح الدراسية والشروط والوثائق المطلوبة من خلال الرابط: اضغط هنا

 - الاطلاع على التخصصات المتاحة والشروط في الجامعات الخاصة من خلال الرابط: اضغط هنا

 - تعبئة طلب الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط: اضغط هنا

 - تسليم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

 - بالنسبة لطلبة غزة، يجب تعبئة الطلب الإلكتروني وتحميل جميع الوثائق المطلوبة، وتسليم الوثائق في مقر الوزارة عند عودة الدوام.

ملاحظات هامة:

 - أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.

 - يجب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة في التعليمات.

لمزيد من المعلومات عن هذه المنحة يمكنكم الضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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