منح دراسية ممولة جزئياً في باكستان للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية في الجامعات الخاصة في باكستان للعام الدراسي 2025/2026.
تشمل المنح برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.
تفاصيل المنح:
- الجهة المانحة: وزارة التربية والتعليم العالي.
- الدولة المستضيفة: باكستان.
- المستوى الدراسي: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.
- الجامعات: الجامعات الخاصة في باكستان.
- التخصصات: مختلف التخصصات.
- آخر موعد للتقديم: يحدد لاحقاً في التعليمات الخاصة بالمنحة.
آلية التقديم:
- الاطلاع على تعليمات المنح الدراسية والشروط والوثائق المطلوبة من خلال الرابط: اضغط هنا
- الاطلاع على التخصصات المتاحة والشروط في الجامعات الخاصة من خلال الرابط: اضغط هنا
- تعبئة طلب الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط: اضغط هنا
- تسليم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.
- بالنسبة لطلبة غزة، يجب تعبئة الطلب الإلكتروني وتحميل جميع الوثائق المطلوبة، وتسليم الوثائق في مقر الوزارة عند عودة الدوام.
ملاحظات هامة:
- أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.
- يجب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة في التعليمات.
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