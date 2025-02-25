تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 25 فبراير 

تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، انخفاضًا طفيفًا متجدد في درجات الحرارة، وتكون دون المعدل السنوي بأكثر من 13-15 درجة مئوية، نتيجة استمرار تأثر البلاد بالموجة القطبية الباردة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو شديد البرودة وقارص حتى ساعات الصباح ثم ترتفع الحرارة مع ساعات الظهيرة مع أجواء باردة ومستقرة وفي ساعات المساء والليل يعود الجو للبرودة الشديدة، ويحدث صقيع وانجماد في مناطق واسعة من البلاد.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: هادئة وتتراوح ما بين 8-13 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين