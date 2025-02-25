خروقات متواصلة.. الاحتلال يشنُّ غارتين على رفح

شن الاحتلال "الإسرائيلي"، غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأفادت مصادر صحفية، أمس الإثنين، بأن جيش الاحتلال شن غارتين جويتين على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، انتهك الاحتلال “الإسرائيلي” اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 350 مرة، في تأكيد واضح على استمراره في خرق الالتزامات وتحدي المجتمع الدولي، وفقًا لما رصده إسماعيل ثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 48,346 شهيداً و 111,759 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.





المصدر / فلسطين أون لاين