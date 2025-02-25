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"سيظل 7 أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة"

قاسم: حماس مُتمسِّكة بسلاحها المقاوم طالما هناك احتلال لأرضنا الفلسطينيَّة

25 فبراير 2025 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
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قاسم: حماس مُتمسِّكة بسلاحها المقاوم طالما هناك احتلال لأرضنا الفلسطينيَّة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أنّ الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعياً، ولا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال لأرضنا الفلسطينية.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، أنَّ سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية.

وشدد على أنّ المقاومة ستبقى بكل أشكالها حقا مشروعاً لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة ، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #7 أكتوبر #السلاح المقاوم

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