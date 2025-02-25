حماس: التَّصريحات المنسوبة لـ أبو مرزوق "غير صحيحة" ومُجتزأة من سياقها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لرئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، غير صحيحة، وتم اجتزاؤها من سياقها.

وقالت حماس، في بيان لها، أمس الإثنين، إن المقابلة مع أبو مرزوق التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميريكية أُجريت قبل عدة أيام، والتصريحات التي نُشرت لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم إخراجها من سياقها، بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة".

وشددت على أن أبو مرزوق أكد خلال المقابلة أن عملية السابع من أكتوبر المباركة هي تعبير عن حق شعبنا في المقاومة ورفضه للحصار والاحتلال والاستيطان.

وأضافت، أن "أبو مرزوق شدد على أن الاحتلال المجرم هو المتسبب في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، وتُعد انتهاكًا للقوانين الدولية، وكانت صادمة للعالم أجمع".

وأشارت حماس إلى أن أبو مرزوق أكد خلال حديثه مع "نيويورك تايمز" التزام الحركة بمواقفها الثابتة وحق شعبنا في المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن كامل أرضنا.

وأوضحت، أن أبو مرزوق أكد على موقف الحركة الثابت في التمسك بحق شعبنا في المقاومة بجميع أشكالها، حتى التحرير والعودة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، موضحًا أن سلاح المقاومة ملك لشعبنا، وهدفه حماية شعبنا ومقدساتنا، ولا يجوز التفريط به أو التنازل عنه طالما أن هناك احتلالًا لأرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين