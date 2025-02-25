"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتداءات واعتقالات لعدد من المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ودهمت مسجداً ومقبرة في المنطقة الغربية من المدينة وعاثت بهما فساداً وخراباً.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا مسجد الإمام علي وقاموا بتكسير محتوياته وتعطيل سماعاته.

تزامن ذلك مع اقتحام المقبرة الغربية في المدينة، وتنفيذ عمليات تفتيش داخلها، وفي المحال التجارية المحيطة بها.

وانتشر جنود الاحتلال على امتداد شارع المأمون والجامعة القديمة، وأبو عبيدة وشارع الجامعة، وسط عمليات عرقلة لحركة المواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حطمت محتويات عدة محال تجارية وصادرت كاميرات المراقبة في محيط المقبرة الغربية في مدينة نابلس، كما احتجزت أحد الشبان في شارع المأمون رغم الأجواء الباردة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، وبلدة يتما جنوباً حيث اعتقلت الشاب صالح صنوبر بعد دهم منزله.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وشنت حملة دهم واعتقال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، بينهم أسرى محررون بعد دهم منازلهم وتخريبها خلال اقتحام المخيم.

وأضافت، أن القوة المقتحمة دهمت منازل لعائلات العبادلة وأبو ربيع والعوادي واحمرو، حارات المقوسي والطيطي وقاسم وشارع الواد، وسط عمليات تكسير وتحطيم لمحتويات المنازل وممتلكات المواطنين.

وطالت الاعتقالات الأسرى المحررين، فراس أطبيش، وحسين أطبيش، ومحمود محمد أبو وردة، وأحمد عطية أبو وردة، ووعد جمال البدوي، والشاب محمد سعيد العبادلة.

وتزامن اقتحام مخيم الفوار مع تحليق لطيران الاحتلال المروحي على ارتفاع منخفض في أجواء محافظة الخليل، واقتحام للمنطقة الجنوبية.

ويتعرض مخيم الفوار، لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال وسط عمليات ترهيب وتنكيل بحق المواطنين واقتحام للمنازل واعتقالات وتحقيق ميداني.

المصدر / وكالات