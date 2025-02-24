خرق جديد للاتِّفاق... جيش الاحتلال يقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنت مقاتلات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين.

وادعى جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمنا قبل وقت قصير موقع الإطلاق الذي رصدنا إطلاق صاروخ منه سقط في قطاع غزة". وأضاف: "كما هاجمنا موقع إطلاق آخر في المنطقة".

ورغم سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف سكان القطاع بإطلاق الرصاص وإلقاء القنابل من المسيَّرات.

وأفادت مصادر محلية،، اليوم الاثنين، إن آليات الاحتلال أطلقت الرصاص اتجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (شهيدان جديدان، وانتشال 5 شهداء)، إضافة لـ6 جرحى، وبذلك، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى 48,346 شهيداً و 111,759 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وبشأن "البروتوكول الإنساني": إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير ماضي السريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل ما زالت تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.