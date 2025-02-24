شبكة المنظَّمات الأهليَّة تدعو إلى إعلان قطاع غزَّة "منطقةً منكوبةً"

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الفلسطينية لتعزيز الصمود الفلسطيني.

وقالت الشبكة في بيان لها أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 70% من المباني في غزة، ما جعل معظم مناطق القطاع غير صالحة للسكن، وسط نقص حاد في الغذاء والمساعدات، وانهيار القطاع الصحي وغيره من الخدمات الأساسية.

ودعت إلى مواجهة هذه الكارثة الإنسانية عبر تكثيف حملات الإغاثة وتعزيز التضامن الشعبي لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وشمال الضفة الغربية لمواجهة خطط التهجير الإسرائيلية، وحثت على الضغط على الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في إدخال المساعدات العاجلة وفتح ممرات إنسانية آمنة.

وأضاف أن "الصمت الدولي تجاه هذه الكارثة في غزة والضفة الغربية يفاقم معاناة شعبنا ويشجع قوات الاحتلال على الاستمرار في جرائمها"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية إلى تشكيل فريق وطني موحد يضم الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، لإدخال المساعدات وتأمين احتياجات النازحين للتغلب على موجة البرد، والحد من خسائر المزارعين في شمال الضفة الغربية المحتلة وتعويضهم عن عدوان الاحتلال من خلال لجنة متخصصة تضم وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.