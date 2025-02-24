ممولة بالكامل.. منح دراسية لطلاب غزة في الجامعة المصرية اليابانية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية كاملة للطلاب من قطاع غزة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2025/2026.

وهذه المنح مخصصة لدرجة البكالوريوس، وتغطي كافة التكاليف الدراسية.

تفاصيل المنح:

الجهة المانحة: وزارة التربية والتعليم العالي.

الجامعة المستضيفة: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

المستوى الدراسي: بكالوريوس.

المستفيدون: طلاب غزة.

آخر موعد للتقديم: 1 أبريل 2025.

آلية التقديم:

تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا

إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.

إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] يتضمن اسم الطالب، اسم المنحة (الجامعة والتخصص)، وأرقام التواصل.

ملاحظات هامة:

* أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.

* يجب الالتزام بالبريد الالكتروني المحدد من الوزارة، وأي إيميل غيره لا يعتمد.

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