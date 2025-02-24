ممولة بالكامل.. منح دراسية لطلاب غزة في الجامعة المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية كاملة للطلاب من قطاع غزة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2025/2026.
وهذه المنح مخصصة لدرجة البكالوريوس، وتغطي كافة التكاليف الدراسية.
تفاصيل المنح:
الجهة المانحة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الجامعة المستضيفة: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
المستوى الدراسي: بكالوريوس.
المستفيدون: طلاب غزة.
آخر موعد للتقديم: 1 أبريل 2025.
آلية التقديم:
تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا
إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] يتضمن اسم الطالب، اسم المنحة (الجامعة والتخصص)، وأرقام التواصل.
ملاحظات هامة:
* أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.
* يجب الالتزام بالبريد الالكتروني المحدد من الوزارة، وأي إيميل غيره لا يعتمد.
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