فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ذابوا أمامي من شدَّة النَّار": تحقيق يكشف تفاصيل مجزرةً ارتكبها الاحتلال بحقِّ 90 مدنيًّا من عائلة "جحا "

شبكة المنظَّمات الأهليَّة تدعو إلى إعلان قطاع غزَّة "منطقةً منكوبةً"

ممولة بالكامل.. منح دراسية لطلاب غزة في الجامعة المصرية اليابانية

اقتحام نتنياهو وكاتس طولكرم... محاولة استعراض قوَّة بعد الهزيمة بغزَّة

خرق جديد للاتِّفاق... جيش الاحتلال يقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة

الاحتلال يمنع دخول برلمانيَّة أوروبِّيَّة بسبب مواقفها الدَّاعمة للفلسطينيِّين

المنخفض الجوي يزيد معاناة النازحين في غزة.. أسرٌ مشردة وأوضاع مأساوية

من قطاع غزَّة.. استشهاد الأسير مصعب هنية في سجون الاحتلال

"الاتِّحاد العام" ينفي ترحيل سلطات الاحتلال لعمَّال من الضَّفَّة الغربيَّة لغزَّة

وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 7 شهداء وصلوا مشافي غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

ممولة بالكامل.. منح دراسية لطلاب غزة في الجامعة المصرية اليابانية

24 فبراير 2025 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
...
ممولة بالكامل.. منح دراسية لطلاب غزة في الجامعة المصرية اليابانية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية كاملة للطلاب من قطاع غزة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2025/2026.  

وهذه المنح مخصصة لدرجة البكالوريوس، وتغطي كافة التكاليف الدراسية. 

تفاصيل المنح: 
  الجهة المانحة: وزارة التربية والتعليم العالي. 
  الجامعة المستضيفة: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 
 المستوى الدراسي: بكالوريوس. 
 المستفيدون: طلاب غزة. 
 آخر موعد للتقديم: 1 أبريل 2025. 

آلية التقديم: 

 تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا
  إرفاق كافة الوثائق المطلوبة. 
إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] يتضمن اسم الطالب، اسم المنحة (الجامعة والتخصص)، وأرقام التواصل. 

ملاحظات هامة: 

 * أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده. 
 * يجب الالتزام بالبريد الالكتروني المحدد من الوزارة، وأي إيميل غيره لا يعتمد. 
لمزيد من المعلومات حول هذه المنحة يمكن الضغط هنا 

تويتر تويتر
#منح دراسية #التعليم العالي #التربية وتعليم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة