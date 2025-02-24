نجونا بأعجوبة.. أسير "إسرائيليّ" يتحدَّث عن لحظات عايشها بأحد الأنفاق بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف أسير "إسرائيلي" أُفرج عنه خلال الدفعة السابعة من تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت الماضي، عن لحظات عايشها خلال فترة احتجازه لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، بأن الأسير إليا كوهين الذي أفرج عنه من غزة نجا بأعجوبة بعد انهيار نفق كان محتجزًا فيه إثر غارة إسرائيلية.

وقال كوهين إن أحد الأنفاق التي احتُجز فيها تعرض للقصف وانهار، لكنه وبقية الأسرى تمكنوا من النجاة في اللحظة الأخيرة.

وإليا كوهين هو أحد الأسرى الستة الذين أفرجت عنهم كتائب القسام يوم السبت الماضي في إطار صفقة طوفان الأقصى، وهم: إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

وسلمت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- 6 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وبمدينة غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل التي شملت تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان أسرا في عام 2014، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال مراسم التسليم، قبّل أسير إسرائيلي رأسي عنصرين من القسام خلال وقوفه على المنصة بمخيم النصيرات.

في المقابل، علق الاحتلال الإفراج عن 596 فلسطينيا بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و41 من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" (جلعاد شاليط) عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 أسيرا إسرائيليا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

المصدر : الجزيرة