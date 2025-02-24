الاحتلال يمنع دخول برلمانيَّة أوروبِّيَّة بسبب مواقفها الدَّاعمة للفلسطينيِّين

وكالات/ فلسطين أون لاين

منعت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب نشاطاتها المؤيدة للفلسطينيين.

وجاء قرار منع دخول عضو البرلمان الأوروبي الفرنسية من أصول فلسطينية سورية، ريما حسن، بتوجيه من وزير الداخلية موشيه أربيل، الذي وصفها بأنها "داعمة لحركة حماس".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن "الدخول إلى إسرائيل سيمنع"، وأنها "تعمل بشكل متواصل على تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل بالإضافة إلى العديد من التصريحات العامة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المقابلات الإعلامية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر في البرلمان الأوروبي، أن النائبة التي تحمل الجنسية الفرنسية، في طريقها إلى إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية أنه "من المحتمل أن تقع أزمة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتواجد فيه وزير الخارجية جدعون ساعر في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث يجتمع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي".

وتعرف ريما حسن بمواقفها البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث سلطت الضوء مرارا على الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ومنذ انتخابها لعضوية البرلمان الأوروبي، تأتي حسن كل يوم بالكوفية التي ترمز إلى النضال الفلسطيني، ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنها وصفت حماس بأنها "حركة مقاومة" مشروعة وتواصل تأكيدها على أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية".

ريما حسن هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومولودة في سوريا، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، وأثارت الاهتمام خلال الأشهر الماضية بسبب موقفها من الحرب وتأكيدها على "الإبادة الجماعية في غزة".