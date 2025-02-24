وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 7 شهداء وصلوا مشافي غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (شهيدان جديدان، وانتشال 5 شهداء)، إضافة لـ6 جرحى.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم الإثنين، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وانتشالهم.

وبذلك، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى 48,346 شهيداً و 111,759 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 100 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وبشأن "البروتوكول الإنساني": إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير ماضي السريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل ما زالت تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.