"العربي الجديد": مؤشرات إيجابية مصرية بشأن بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية

قالت صحيفة العربي الجديد القطرية، إن لدى المسؤولين المصريين في القاهرة مؤشرات إيجابية من جانب الإدارة الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب معني باستكمال إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين، وعدم عودة الحرب مجدداً في غزة حتى ولو صرح علنياً بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة اليوم الإثنين، إنه ورغم مماطلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي كان مقرراً لها أن تبدأ في اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن هناك تفاؤلاً لدى المسؤولين عن الوساطة في مصر باستمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة للحرب مجدداً.

ضغوط المؤسسة الأمنية

ونقلت مصادر مصرية للصحيفة إن هناك ضغوطاً من المؤسسة الأمنية في (إسرائيل) بهدف الاستمرار في صفقة التبادل لتحرير الأسرى العسكريين، مشددة على أن المسؤولين في إدارة ترامب على دراية بالخلافات بين المستويين العسكري والسياسي في (إسرائيل) بشأن المضي في الاتفاق وتحرير الأسرى العسكريين الذين كان يرغب نتنياهو في اعتبارهم خسائر حرب بعد الانتهاء من تحرير الأسرى المدنيين.

ومن المقرر أن يبدأ مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف وتيكوف جولة، يوم الأربعاء، في المنطقة تشمل مصر وقطر و(إسرائيل) والإمارات والسعودية بهدف تحريك المفاوضات وتمديد الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن زيارة وتيكوف للمنطقة تسعى إلى الوصول لصيغة تراعي ملاحظات حكومة الاحتلال بعدم بقاء حماس في حكم القطاع، لتشجيع نتنياهو على الاستمرار في الاتفاق، بما يضمن إطلاق سراح باقي الأسرى الذين يقدر عددهم بنحو 63 أسيراً ما بين أحياء وجثامين.

المصدر / فلسطين أون لاين