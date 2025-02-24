غوتيريش: "قلق للغاية" إزاء دعوات ضم الضفة وتصاعد "العنف"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّه "قلق للغاية" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، والدعوات للضم.

وقال غوتيريش اليوم الإثنين، في وقت أخلت (إسرائيل) ثلاثة مخيّمات للاجئين الفلسطينيين من سكانها ومنعت عودتهم: "إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات للضم".

وينفِّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليةً عسكريةً واسعة النطاق في الضفة الغربية منذ شهر.

اتفاق غزة هش

وأضاف غوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن وقف إطلاق النار في غزة "هش" و"علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن".

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حقوق الإنسان "تُخنق الواحد تلو الآخر" في العالم. وقال: "حقوق الإنسان هي أكسجين البشرية، لكنها تُخنق الواحد تلو الآخر»، ذاكراً "الطغاة" و"دعاة الحروب" و"الأزمة المناخية".

وأمس (الأحد)، أعلنت دولة الاحتلال أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، من دون إمكان العودة إلى ديارهم بعدما دخل جيشها هذه المخيمات في حين يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر.

المصدر / فلسطين أون لاين