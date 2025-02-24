كاتبة أمريكية: لو كان لحماس جيش لكان الجيش الأكثر أخلاقية في العالم

أشادت الكاتبة الأمريكية سوزان أبو الهوى، بأخلاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في مقابل الاتهامات الباطلة الموجهة للحركة في إطار ملف أسرى الاحتلال.

وقالت الكاتبة من أصل فلسطيني أبو الهوى على منصة "إكس": "لو كان لحماس جيش لكان الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

جاء منشور أبو الهوى في وقت تشن سلطات الاحتلال والأمريكية وبعض الدول الأوربية حملة تحريض شنعاء ضد الحركة بزعم إهانة كرامة الأسرى الإسرائيليين.

وفي مقابل ذلك وجد مراقبون أن الحملة تأتي على عكس الواقع حيث أظهرت عمليات تسليم الأسرى معاملة أخلاقية كبيرة من قبل عناصر القسام لأسرى الاحتلال.





المصدر / فلسطين أون لاين