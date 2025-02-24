توثيق هدم 120 منزلاً بشكل كلي وعشرات المنازل جزئياً في مخيم جنين

وثقت مؤسسات محلية فلسطينية، هدم جيش الاحتلال نحو 120 منزلا بشكل كلي، وعشرات المنازل والمنشئات جزئيا داخل مخيم جنين.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ35 على التوالي مخلفا، 27 شهيدا، وعشرات الإصابات.

ووسع جيش الاحتلال عدوانه على المحافظة واقتحم عددا من بلداتها، وسط تخريب ودمار متعمد للبنية التحتية والشوارع، وفي تطور خطير دفع الاحتلال، أمس الأحد، بوحدة من الدبابات الى مدينة جنين، حيث اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ومنطقة الجابريات في المدينة.

كما ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب المدينة لليوم الثاني تواليا، حيث اقتحم الاحتلال البلدة وفرض حضرا للتجول لـ48 ساعة.

ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء وجرفت الشوارع وممتلكات الفلسطينيين، كما استولت قوات الاحتلال على منازل لمواطنين وحولتها لثكنات عسكرية، واعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين من، لم يعرف هوية عدد منهم في ظل استمرار العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين