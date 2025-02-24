وفدٌ قيادي من حماس يُشارك في تشييع الشهيدين نصر الله وصفيِّ الدين

شارك وفدٌ من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة القيادي أسامة حمدان، أمس الأحد، في تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وخليفته السيد هاشم صفي الدين.

وضمّ وفد حماس، كلًا من: طاهر النونو مستشار رئيس الحركة، وعلي بركة عضو مكتب العلاقات الوطنية، وأحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان، إلى جانب عدد من قادة الحركة في الساحة اللبنانية.

ونقل وفد قيادة حماس خالص التعازي لقيادة حزب الله والشعب اللبناني الشقيق، مؤكدًا أن الشهيد القائد حسن نصر الله قضى على درب القدس مع الشهداء القادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري ومحمد ضيف، وأن هذه الدماء لن تذهب هدرا وستبقى منارة للسائرين على ذات الدرب.

وشدد على أن مشروع المقاومة اليوم أقوى وأمتنّ رغم التضحيات الكبيرة والهائلة، وأن إرادة الجماهير التي شاركت في التشييع هي خير دليل على ذلك.

وغادر الوفد بيروت، فجر اليوم الإثنين، بعد أداء العزاء وواجب المشاركة في مراسم الجنازة.

وشيّع آلاف المشاركين الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتيلا بغارات إسرائيلية مدمّرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت شنّت فيه الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على محيط بلدات جنوبي لبنان.

ويشكل التشييع أولَ حدث جماهيري لحزب الله منذ المواجهة المفتوحة بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي التي انتهت بوقف لإطلاق النار.

واغتالت "إسرائيل" الشهيد نصر الله يوم 27 سبتمبر/أيلول 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

المصدر / فلسطين أون لاين