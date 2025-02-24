وسط صمت دولي.. نائب رئيس "الكنيست" يدعو لقتل رجال غزة

في تصريح نازي جديد، دعا نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف نيسيم فاتوري، إلى قتل كافة الرجال البالغين في غزة، زاعما أن (إسرائيل) تتعامل مع سكان غزة "بشكل متسامح أكثر من اللازم"، وفق تعبيره.

وقال نيسيم فاتوري: "يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، وفق ما نقلت إذاعة "كول برما" العبرية اليوم الإثنين.

وزعم فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه (إسرائيل)".

تواتر تصريحات إجرامية

يأتي ذلك، في تواتر لتصريحات قادة الاحتلال الإجرامية تجاه قطاع غزة، منذ حرب بداية الإبادة دون محاسبة أو تعليق من المجتمع الدولي.

وفي الأيام الأولى للحرب، شبه وزير الحرب غالانت أهل قطاع غزة بالحيوانات البشرية، فيما دعا أعضاء الحكومة بن غفير وسموتريتش إلى تنفيذ عملية إبادة حقيقة وتهجير لسكان قطاع غزة وتحويل الأخير لمستوطنات إسرائيلية.

ودعا وزير المالية المتطرف سموتريتش، في أكثر من مناسبة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما سبق للحاخام الإسرائيلي، إلياهو مالي، أن دعا إلى قتل الفلسطينيين في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين