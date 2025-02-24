جلسةٌ للبرلمان العربي الأربعاء بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بشأن فلسطين تحت شعار "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة"، الأربعاء المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال البرلمان العربي في بيان له، إن جلسة فلسطين الطارئة يسبقها اليوم اجتماع للجنة فلسطين يناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

المصدر / وكالات