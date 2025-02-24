للمرة 236.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النَّقب المحتل

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، بالداخل الفلسطيني المحتل، للمرة الـ236 على التوالي.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمتها أول مرة في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وتقع قرية العراقيب في بادية منطقة النقب داخل أراضي فلسطين التي احتلتها "إسرائيل" إثر النكبة عام 1948، وتحديدًا شمال مدينة بئر السبع وتمتد أراضي القرية على مساحة 1050 دونما، وتبعد عن مدينة القدس المحتلة نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب منها.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري، إن قوات الاحتلال تحاول بكل الطرق استفزاز المواطنين والاعتداء عليهم.. كانوا يتصرفون مثل العصابات".

وأكد الطوري، أن الفلسطينيين "سيعيدون بناء القرية من جديد رغم الهدم"، وأنهم بالفعل بدأوا بإعادة بناء ما دمرته السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن "العراقيب باقية، ولن نرحل رغم الهدم المتكرر".

ووفقًا لدراسات فلسطينية، فإن تهجير الاحتلال الأول لسكان العراقيب كان عام 1953، ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بعد نكسة 1967 بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي" (كيرين كاييمت)، وأحيانا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى المزاعم الأمنية والعسكرية.

وتقطن نحو 22 عائلة منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها، ولا تعترف الحكومة "الإسرائيلية" بالقرية، لكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

المصدر / فلسطين أون لاين