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قناة عبرية تكشف: الجندي "كوهين" المفرج عنه من غزة نجا بأعجوبة من غارة إسرائيلية

24 فبراير 2025 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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الجندي المفرج عنه من قبل كتائب القسام إليا كوهين لحظة تسليمه للصليب الأحمر السبت الماضي

كشفت القناة العبرية 12 عن تعرض الجندي إليا كوهين المفرج عنه من قبل كتائب القسام خلال الدفعة الأخيرة لقصف في مكان أسره بقطاع غزة.

وقالت القناة العبرية إن الجندي كوهين نجا بأعجوبة بعد انهيار نفق احتجز فيه إثر الغارة الإسرائيلية.

وكانت كتائب القسام أفرجت أول أمس السبت، عن 5 إسرائيليين أسرى لديها، وذلك في إطار الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى من بينهم الأسير كوهين.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023، استهدف الاحتلال مناطق من القطاع والتي كان في بعضها أسراه لدى المقاومة ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#قناة عبرية #غارة إسرائيلية #إليا كوهين

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