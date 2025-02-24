قادةٌ أمنيون يحذِّرون نتنياهو من تداعيات كبيرة عقب تعطيل إطلاق سراح الأسرى

حذَّر قادة أمنيون لدى الاحتلال "الإسرائيلي" رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من تداعيات كبيرة نتيجة تعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم السبت الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث العبرية، إنّ قادة الأجهزة الأمنية في "إسرائيل" أوصوا نتنياهو بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم يوم السبت، ضمن الدفعة السابعة، لأن التداعيات قد تكون كبيرة.

وأشار زعيم حزب (الديمقراطيين) الإسرائيلي، يائير جولان، إلى أن نتنياهو أمر بتأجيل إطلاق سراح الأسرى وهو ينتهك علنًا الاتفاق ويفجر المرحلة الأولى تمامًا كما حذرنا،

وأضاف جولان "أنا أخبرك يا نتنياهو إذا أفشلت الصفقة ستفتح أبواب الجحيم!"

وولفت إلى أن نتنياهو يتوعد بالانتقام من حماس لكن حماس مستمرة في السيطرة على غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" تواجه أخطر أزمة وجودية في تاريخها ليس فقط بسبب التهديدات الخارجية بل بسبب التفكك الداخلي.

وتابع غولان "ما دام "نتنياهو" وحكومته يمسكون بزمام السلطة فلن يكون هناك تصحيح في الدولة".

وفي هذا السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الـ6 (أطلق سراحهم السبت و4 جثامين)"، داعيةً الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق.

ومساء السبت، قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تأجيل إطلاق سراح االدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب ما وصفته بانتهاكات حماس، في حين أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال أرجأ الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال "الإسرائيلي" حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص.

وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا "إسرائيليا" من الأحياء والأموات. وقد سلّمت المقاومة 29 منهم، وأطلق الاحتلال "الإسرائيلي" سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني، وعطّل الإفراج عن نحو 600، وتقول تل أبيب إن هناك 63 إسرائيليا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين