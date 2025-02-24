المنخفض الجوي الأقسى في هذا الشتاء يضرب عدة بلاد عربية هذه أبرزها

تعيش دول عربية أحوالا جوية غير مستقرة راوحت بين البرد القارس والعواصف، في حين أدى تساقط الثلوج وموجة برد شديدة أدى إلى تعليق الدراسة في واحدة منها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

جاء ذلك في كل من عُمان وقطر والكويت والسعودية ومصر والعراق.

وتأثرت العراق بكتلة هوائية قطبية باردة، خاصة بعد تساقط الثلوج في بعض المناطق الغربية والشمالية.

تساقط للثلوج

وتبدأ الموجة الباردة في الانحسار تدريجيا بحلول يوم الخميس المقبل، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من يوم الجمعة.

وسجلت العراق تساقطا للثلوج في المناطق الغربية، فيما استمرت الأجواء الباردة بشكل قارس في البلاد.

أما في سلطنة عمان، أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا أمس الأحد عبر منصة "إكس" من تشكل الضباب والسحب المنخفضة في محافظات عدة، بما في ذلك العاصمة مسقط، خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كذلك أفادت الأرصاد الجوية في قطر بوجود سحب متفرقة مع غبار خفيف في بعض المناطق، مصحوبة بأجواء ليلية باردة نسبيا ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية السرعة.

أجواء باردة ورياح

وفي الكويت، فقد أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء الليلية ستكون باردة إلى باردة جدا، مع غيوم جزئية إلى غائمة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تزداد نشاطا على المناطق الساحلية.

وتوقعت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الاثنين، مع طقس غائم جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة قد تثير الغبار في المناطق المكشوفة.

وفي السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من الإنذارات يوم الأحد عبر منصة "إكس" حذر فيها من حدوث عواصف ترابية ورياح نشطة وانعدام شبه كامل للرؤية الأفقية في مناطق تشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

كذلك في مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطرابات في الملاحة البحرية يوم الاثنين في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار.

تكاثر السحب

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة أظهرت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

وفي فلسطين لم يبعد أحوال الطقس الصعبة عن المناطق في الدول العربية، إذ تعيش أجواءً قاسية من البرد حيث وصلت درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية اليوم الإثنين.

وعاشت فلسطين حالة أمطار غزيرة منذ يوم الخميس الماضي، فيما تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تستمر هذه الموجة حتى يوم غد الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين