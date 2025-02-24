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الراصد الجوي.. درجات حرارة صفرية وزخات ثلجية متقطعة تجتاح البلاد

24 فبراير 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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الراصد الجوي.. درجات حرارة صفرية وزخات ثلجية متقطعة تجتاح البلاد

تتأثر المنطقة بتدفق هواء قطبي شديد البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وفقًا لتوقعات الراصد الجوي ليث العلامي.

تفاصيل حالة الطقس

 - المرتفعات والجبال: من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة حوالي الصفر المئوي، مع فرص لتساقط زخات ثلجية متقطعة.

 - ليلة الاثنين/الثلاثاء: ستكون الأشد برودة خلال الموجة، حيث تهوي درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الجبال، وتتراوح بين 1-3 درجات في المناطق المنخفضة والسهلية.

 - الصقيع والجليد: هناك احتمال لتشكل الصقيع والجليد على الأسطح الرطبة، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مياه.

 - قطاع غزة: من المتوقع هطول زخات مطرية متفاوتة يوم الاثنين، مع طقس شديد البرودة حتى نهار الثلاثاء، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 3-5 درجات مئوية.

نصائح وإرشادات

 - يُنصح المواطنون بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس البارد.

 - يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات التي قد تشهد تشكل الجليد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #درجات الحرارة

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