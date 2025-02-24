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فلسطين تترقب هلال رمضان 1446: تحري الرؤية مساء الجمعة 28 فبراير 2025

24 فبراير 2025 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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فلسطين تترقب هلال رمضان 1446: تحري الرؤية مساء الجمعة 28 فبراير 2025

تستعد فلسطين لاستقبال شهر رمضان المبارك 1446 هـ (2025 م) بترقب تحري هلال الشهر الفضيل مساء يوم الجمعة 28 فبراير 2025. 

حيث دعت دائرة الإفتاء العام في فلسطين المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في تحري رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس هذا اليوم، الموافق 29 شعبان 1446 هـ.

تفاصيل التحري:

 - ستنتشر فرق الرصد في مواقع مختلفة في فلسطين للمساعدة في رؤية الهلال بالعين المجردة وباستخدام التلسكوبات.

 - سيتم متابعة تقارير الرؤية من مختلف المناطق لضمان دقة تحديد بداية شهر رمضان.

التوقعات الفلكية:

 - تشير الحسابات الفلكية إلى إمكانية رؤية الهلال مساء الجمعة، مما يرجح أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان.

 - ومع ذلك، يبقى القرار النهائي معلقًا على الرؤية الشرعية التي تعتمدها السلطات الدينية في فلسطين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رمضان 2025 #فلسطين تترقب هلال رمضان

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