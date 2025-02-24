اعتقالات واعتداءات.. الاحتلال يصعِّد انتهاكاته في الضَّفة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اشتباكات ومواجهات في عدة محاور.

في نابلس، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وسط عمليات تنكيل بأصحابها وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت الشقيقين “مهند وعز عكوبة” عقب دهم منزلهما خلال اقتحامها شارع المأمون في نابلس.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة المركبات خلال اقتحامها محيط جامعة القدس المفتوحة في المدينة، والذي طال حي المعاجين غرب نابلس.

ودفع الاحتلال بعزيزات عسكرية من حاجز دير شرف، كما دهم بنايات سكنية خلال اقتحام شارع بيكر في الجبل الشمالي، وبالقرب من مستشفى العربي التخصصي في حي رفيديا غرب نابلس.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال منطقة باب الساحة في البلدة القديمة وسط نابلس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران مسير على ارتفاع منخفض في المنطقة.

وفي جنين، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 35 على التوالي، عدوانه الواسع على جنين ومخيمها، وسط دمار كبير وحملة اعتقالات واسعة وحصار متواصل لعدة مناطق.

وشهدت بلدة قباطية جنوب المدينة، الليلة الماضية، اشتباكات مع قوات الاحتلال التي دهمت عددًا من منازل المواطنين وأحدثت خراباً واسعاً فيها.

وتعمدت جرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وتجريف الشوارع في مدخل بلدة قباطية، وسط تهديدات أطلقها جنود الاحتلال لأهالي البلدة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى جنين ومخيمها، حيث تمركزت على شارع حيفا، والباذان، والعقربانية، والنصارية، وبيت حسن، وعين شبلي.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن مقاومين فجروا عبوات محلية الصنع في دورية للاحتلال محيط مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير جهاد عمر الجرادات في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل وخربت محتوياته واعتدت على نجله.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات