توصية "إسرائيلية" بفرض قيود على الصَّلاة بالأقصى خلال شهر رمضان

قالت القناة 12 العبرية، إن أجهزة الأمن أوصت المستوى السياسي "الإسرائيلي" بفرض قيود على أداء الصلاة بالأقصى خلال شهر رمضان المبارك، في وقت تشهد فيه المدينة المقدسة تشديدًا غير مسبوق للإجراءات الأمنية.

وأوضحت القناة العبرية، أن التوصية تضمنت تحديد عدد المصلين بالأقصى خلال رمضان ببضعة آلاف فقط.

وأشارت إلى أن التوصية تمت بلورتها في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الجيش والشرطة والشاباك ومصلحة السجون "الإسرائيلية".

وتابعت: "بموجب التوصية الأمنية سيسمح لـ10 آلاف فقط بأداء صلاة الجمعة بالأقصى خلال شهر رمضان".

وهذا السياق، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، دخول الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم مؤخرًا ضمن صفقات التبادل من دخول المسجد الأقصى.

وكثفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على شمال الضفة الغربية، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية تشمل دبابات إلى محيط مدينة جنين، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الدبابات في محافظة جنين منذ عدوانها على الضفة الغربية في عام 2002.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال "الإسرائيلي" الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، فقد أفرجت قوات الاحتلال حتى الآن عن 6 دفعات من الأسرى الفلسطينيين، لكنها تراجعت عن الإفراج عن 602 أسير من الدفعة السابعة، التي كان من المقرر تسليمها يوم السبت.

وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين السابعة، 50 أسيرًا محكوما بالمؤبد و60 آخرين محكومين بأحكام عالية، بالإضافة إلى 41 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لـ 445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين