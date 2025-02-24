أبو زهري: عدم إفراج الاحتلال عن دفعة الأسرى عبثٌ بالاتفاق وعلى الوسطاء تحمُّل مسؤوليتهم

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، أن عدم إفراج الاحتلال "الإسرائيلي" عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة "عبث بالاتفاق وبمصير الأسرى الإسرائيليين".

وقال "أبو زهري" في تصريحات صحفية، أمس الأحد، "لسنا في موقف الطرف الضعيف، ولا المهزوم، حتى يملي الاحتلال علينا شروطه، ونتنياهو لا يعبث بالاتفاق فقط بل بمصير الأسرى الإسرائيليين".

ووصف تأجيل الإفراج عن الأسرى بـ "الخطوة الغبية"، مشددًا: "على نتنياهو أن يدرك خطورتها وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤوليتهم".

وأضاف، "تعاملنا باحترام مع الأسرى الصهاينة، وتقبيل الأسير لرأس المقاوم رد عملي على أكاذيب الاحتلال، وما تفعله المـــقاومة عند تسليم الأسرى ليس فيه أي إساءة أو إهانة والاتفاق ليس بين طرف منتصر وآخر مهزوم".

وأردف: "نتنياهو يريد المراوغة والمناورة، ولدينا من الأوراق ما يجعلنا نتمكن من إلزامه بالاتفاق".

وحول مخططات السيطرة على قطاع غزة وتهجير أهلها وإنشاء "حكم جديد"، أكد أبو زهري أنّ حماس جزء من الشعب الفلسطيني، وستبقى، ومن يحلم بإخراجها من غزة ونزع سلاح المقاومة واهم".

وفي تصريحات سابقة، أكدت حماس أنه لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الـ6 (أطلق سراحهم السبت و4 جثامين)"، داعيةً الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق.

ومساء السبت، قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تأجيل إطلاق سراح االدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب ما وصفته بانتهاكات حماس، في حين أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال أرجأ الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر.

وكان من المفترض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فور وصول الأسرى "الإسرائيليين" إلى جانب الاحتلال، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال "الإسرائيلي".

وأفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، يوم السبت، عن 6 أسرى "إسرائيليين" لتتبقى 4 جثامين لأسرى إسرائيليين سيتم تسليمهم الأسبوع المقبل، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويأتي هذا الإفراج في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة. وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 أسيرا "إسرائيليا"، بينهم 8 جثث، مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.

المصدر / وكالات