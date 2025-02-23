الشيخ قاسم: النصر آتٍ و(إسرائيل) لن تأخذ بالسياسة ما لم تأخذوه بالحرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: “إن السيد حسن نصر الله ساهم بشكل كبير في إحياء القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أن المقاومة مستمرة بجاهزيتها والنصر الحتمي آتٍ.

جاء ذلك في كلمة مصورة خلال مراسم تشييع الأمينين العامّين السابقين لحزب الله، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وواصل: “واجهنا معركة إسناد غزة وهي جزء من إيماننا بتحرير فلسطين، وواجهنا الكيان الإسرائيلي ومن ورائه أمريكا التي حشدت كل إمكانياتها لمواجهة غزة وفلسطين واليمن والعراق وإيران”.

وأوضح قاسم، أن “حجم الصمود والاستمرارية في المقاومة غير مسبوق، وقد أعاد حزب الله تنظيم صفوفه بعد أن اتخذ قرار الموافقة على وقف إطلاق النار من موقف القوة، وأصبح الآن في مرحلة جديدة”.

ولفت الأمين العام، إلى أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار حيث “أصبح لبنان بعد انتهاء مهلة الاتفاق أمام احتلال وعدوان”؛ مؤكدًا أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في احتلالها في ظل وجود المقاومة بكامل قوتها عددًا وعتادًا.

وقال قاسم إن الحزب التزم بوقف إطلاق النار جنوب لبنان بينما لم تلتزم إسرائيل، ووصف بقاء الجيش الإسرائيلي في مواقع بالجنوب بأنه "احتلال وليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال نعيم قاسم، إن 75 ألف جندي إسرائيلي لم يتمكنوا من التقدم في مواجهة المقاومة من قبل، وإن الحزب سيمارس العمل المقاوم وفق خياره، ولن يقبل أن تتحكم أمريكا في لبنان، أو أن تأخذ إسرائيل بالسياسة ما عجزت عنه بالحرب.

وأضاف “نقول لإسرائيل: لا تفسروا صبرنا وحكمتنا ضعفًا، فالمسار طويل ولن نقبل باحتلال بلادنا. والمقاومة هي خيارنا الإيماني والسياسي ما دام الاحتلال موجودًا، وسنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال دبلوماسيًا. كما نؤمن بدور الجيش اللبناني في الدفاع عن السيادة”.

وبحسب قاسم فإن "الاحتلال الإسرائيلي كان يسعى لشن حرب على لبنان بغض النظر عن عملية طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بهجوم مباغت على مستوطنات إسرائيلية.

وقال إن "إسرائيل وأميركا لن تأخذا بالسياسة والضغط على المسؤولين في لبنان ما لم تأخذاه بالقتال"، والحزب "لن يخضع ويقبل باستمرار القتل والاحتلال وهو يتفرج".

وأكد قاسم أن حزبه لن يقبل أن "تتحكم أميركا الطاغية في بلدنا"، وأضاف "لن تأخذوا بالسياسة ما لم تأخذوه في الحرب"، التي خاضها حزبه مع إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، قبل التوصل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية.

وقال أمام مناصريه "اعرفوا أيها الأميركيون، إذا كنا ساكتين الآن وإذا كنتم تتحركون بحرية بطريقة سيئة وتحاولون الضغط على المسؤولين وعلى لبنان، لن تتمكنوا من تحقيق أهدافكم".

وأضاف "لأن المسؤولين في لبنان يعرفون توازن القوى ويعرفون حقوق الشعب"، مخاطبا الأميركيين بالقول "أنصحكم بأن تكفوا عن هذه المؤامرات. لا تفسروا صبرنا وحكمتنا بالأولويات ضعفا، فالمسار طويل ونحن لها".

المصدر : وكالات